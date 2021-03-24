﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin teneke levha ihracatı Ocak ayında %24,6 arttı

Çarşamba, 24 Mart 2021 09:37:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, Ocak ayında ABD’nin teneke levha ihracatı Aralık ayına kıyasla %24,6 artış ve önceki yılın Ocak ayına kıyasla %8,6 düşüşle 8.807 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Aralık ayında kaydedilen 6,1 milyon $ ve bir önceki yılın Ocak ayında kaydedilen 6,4 milyon $’a kıyasla 6,9 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 2.004 mt’a ve 2020 yılının Ocak ayında yapılan 1.247 mt’a kıyasla 2.378 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 1.949 mt ile Hindistan, 1.651 mt ile Meksika ve 1.115 mt ile Pakistan takip etti.

 


Etiketler: yassı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  teneke  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Mar

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ocak ayında %10,1 arttı
17  Mar

ABD’nin rulo levha ihracatı Ocak ayında %12,9 arttı
09  Mar

ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak ayında %68,1 düştü
08  Mar

ABD’nin rulo levha ithalatı Ocak ayında %12,2 düştü
26  Şub

ABD’nin teneke levha ihracatı Aralık ayında %32,2 azaldı