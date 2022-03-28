ABD’nin teneke levha ihracatı Ocak ayında %19,8 arttı

Pazartesi, 28 Mart 2022 09:40:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %19,8 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %24,8 düşüşle 6.623 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a kıyasla 7,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 1.342 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 1.651 mt’a kıyasla 2.047 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.646 mt ile Kanada ve 1.379 mt ile Pakistan takip etti.