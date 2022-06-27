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ABD’nin teneke levha ihracatı Nisan ayında %10,1 arttı

Pazartesi, 27 Haziran 2022 09:07:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %10,1 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %14,6 artışla 8.393 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 10,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 7,3 milyon $’a kıyasla 10,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 2.442 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 1.832 mt’a kıyasla 2.412 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.748 mt ile Meksika ve 1.286 mt ile Pakistan takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri teneke levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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