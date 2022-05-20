ABD’nin teneke levha ihracatı Mart ayında %8,3 arttı

Cuma, 20 Mayıs 2022 09:12:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %8,3 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %3,9 artışla 7.625 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 9,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 7,1 milyon $’a kıyasla 10,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 1.869 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 1.942 mt’a kıyasla 2.442 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.184 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri teneke levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.