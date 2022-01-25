ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayında %21,4 düştü

Salı, 25 Ocak 2022 09:16:20 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %21,4 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %38,4 düşüşle 6.422 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 8,1 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 7,1 milyon $’a kıyasla 7,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.911 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 1.692 mt’a kıyasla 2.328 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.533 mt ile Kanada ve 1.475 mt ile Pakistan takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri teneke levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.