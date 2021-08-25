ABD’nin teneke levha ihracatı Haziran ayında %2,7 düştü

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 10:05:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %2,7 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %26,3 artışla 7.376 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 6,8 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 4,3 milyon $’a kıyasla 6,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 1.055 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 1.051 mt’a kıyasla 1.749 mt ile Pakistan oldu. Pakistan’ı, 1.448 mt ile Meksika ve 1.184 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri teneke levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.