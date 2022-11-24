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ABD’nin teneke levha ihracatı Eylül ayında %7,9 yükseldi

Perşembe, 24 Kasım 2022 09:20:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %7,9 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %58,7 artışla 10.476 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 12,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 7,5 milyon $’a kıyasla 12,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.573 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 1.906 mt’a kıyasla 4.247 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.106 mt ile Meksika ve 1.234 mt ile Pakistan takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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