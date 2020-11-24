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ABD’nin teneke levha ihracatı Eylül ayında %19,4 arttı

Salı, 24 Kasım 2020 10:37:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayına kıyasla %19,4 ve önceki yılın Eylül ayına kıyasla %45,3 artışla 9.097 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 5,2 milyon $ ve bir önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 4,7 milyon $’a kıyasla 5,9 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 1.201 mt’a ve 2019 yılının Eylül ayında yapılan 516 mt’a kıyasla 2.207 mt ihracat yapılan Pakistan oldu. Pakistan’ı 1.265 mt ile Meksika ve 1.000 mt ile Sri Lanka takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  teneke  ABD  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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