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ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim ayında %25,3 arttı

Pazartesi, 21 Aralık 2020 10:15:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin teneke levha ihracatı Eylül ayına kıyasla %25,3 ve önceki yılın Ekim ayına kıyasla %43,7 artışla 11.512 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Eylül ayında kaydedilen 6,1 milyon $ ve bir önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 6,3 milyon $’a kıyasla 9,6 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 843 mt’a ve 2019 yılının Ekim ayında yapılan 1.914 mt’a kıyasla 2.242 mt ihracat yapılan Hindistan oldu. Hindistan’ı 1.977 mt ile Kanada ve 1.658 mt ile Pakistan takip etti.


Etiketler: teneke  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  ABD  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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