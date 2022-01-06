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ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim ayında %23,7 arttı

Perşembe, 06 Ocak 2022 09:12:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %23,7 artışla ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %29,1 düşüşle 8.165 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 7,5 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 9,6 milyon $’a kıyasla 8,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 1.907 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 983 mt’a kıyasla 2.911 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.428 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri teneke levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  teneke  |  benzer haberler »


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