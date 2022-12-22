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ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim ayında %19,4 düştü

Perşembe, 22 Aralık 2022 09:09:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %19,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %3,4 artışla 8.443 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 12,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 8,1 milyon $’a kıyasla 9,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 4.247 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 1.428 mt’a kıyasla 2.988 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.589 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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