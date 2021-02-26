﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin teneke levha ihracatı Aralık ayında %32,2 azaldı

Cuma, 26 Şubat 2021 11:05:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayına kıyasla %32,2 ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %17,9 düşüşle 7.070 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Kasım ayında kaydedilen 7,1 milyon $ ve bir önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 5,7 milyon $’a kıyasla 6,1 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 1.779 mt’a ve 2019 yılının Aralık ayında yapılan 945 mt’a kıyasla 2.004 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 1.557 mt ile Meksika ve 1.015 mt ile Pakistan takip etti.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  teneke  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19  Şub

ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık ayında %19,5 arttı
17  Şub

ABD’nin sıcak sac ihracatı Aralık ayında %0,3 arttı
12  Şub

ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Aralık ayında %10,5 düştü
04  Şub

ABD’nin sıcak sac ithalatı Aralık ayında %35,8 arttı
03  Şub

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında %9,1 düştü