ABD’nin teneke levha ihracatı Aralık ayında %32,2 azaldı

Cuma, 26 Şubat 2021 11:05:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayına kıyasla %32,2 ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %17,9 düşüşle 7.070 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Kasım ayında kaydedilen 7,1 milyon $ ve bir önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 5,7 milyon $’a kıyasla 6,1 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 1.779 mt’a ve 2019 yılının Aralık ayında yapılan 945 mt’a kıyasla 2.004 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 1.557 mt ile Meksika ve 1.015 mt ile Pakistan takip etti.