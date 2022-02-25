ABD’nin teneke levha ihracatı Aralık ayında %13,9 düştü

Cuma, 25 Şubat 2022 09:07:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %13,9 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %21,8 düşüşle 5.529 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 6,1 milyon $’a kıyasla 6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 1.475 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 1.015 mt’a kıyasla 1.387 mt ile Pakistan oldu. Pakistan’ı, 1.342 mt ile Meksika ve 1.044 mt ile Kanada takip etti.