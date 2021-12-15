ABD’nin standart boru ithalatı Eylül ayında %23,2 düştü

Çarşamba, 15 Aralık 2021 09:07:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %23,2 düşüşle ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %27,7 artışla 44.962 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 80,4 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 30 milyon $’a kıyasla 75,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 13.145 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 10.902 mt’a kıyasla 12.174 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.997 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 4.521 mt ile Türkiye, 3.845 mt ile Meksika ve 3.667 mt ile Umman takip etti.