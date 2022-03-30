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ABD’nin sıcak sac ithalatı Şubat ayında %48 düştü

Çarşamba, 30 Mart 2022 09:11:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %48 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %28,1 düşüşle 142.167 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 386,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 143,7 milyon $’a kıyasla 191,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 121.008 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 85.173 mt’a kıyasla 55.621 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 31.759 mt ile Güney Kore, 21.493 mt ile Meksika, 21.329 mt ile Türkiye ve 4.771 mt ile Fransa takip etti.


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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