ABD’nin sıcak sac ithalatı Ocak ayında %4,2 arttı

Perşembe, 03 Mart 2022 09:03:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %4,2 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %127,2 artışla 273.446 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 378,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 85,5 milyon $’a kıyasla 386,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 117.207 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 91.828 mt’a kıyasla 121.008 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 46.577 mt ile Japonya, 38.842 mt ile Meksika, 28.764 mt ile Güney Kore ve 13.352 mt ile Sırbistan takip etti.