ABD’nin sıcak sac ithalatı Nisan ayında %27,4 arttı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 09:19:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %27,4 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %5 artışla 181.088 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 289,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 177,5 milyon $’a kıyasla 208,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 106.888 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 104.324 mt’a kıyasla 110.348 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 20.212 mt ile Güney Kore, 17.999 mt ile Meksika, 11.851 mt ile Hollanda ve 3.845 mt ile İsveç takip etti.