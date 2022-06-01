﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak sac ithalatı Nisan ayında %27,4 arttı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 09:19:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %27,4 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %5 artışla 181.088 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 289,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 177,5 milyon $’a kıyasla 208,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 106.888 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 104.324 mt’a kıyasla 110.348 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 20.212 mt ile Güney Kore, 17.999 mt ile Meksika, 11.851 mt ile Hollanda ve 3.845 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

11 May

ABD’nin sıcak sac ihracatı Mart ayında %5,3 düştü
06 May

ABD’nin çelik ihracatı Mart ayında %15,9 arttı
14 Nis

ABD’nin sıcak sac ihracatı Şubat ayında %16,6 arttı
11 Nis

ABD’nin çelik ihracatı Şubat ayında %5,1 arttı
30 Mar

ABD’nin sıcak sac ithalatı Şubat ayında %48 düştü
17 Mar

ABD’nin sıcak sac ihracatı Ocak ayında %4,2 arttı
14 Mar

ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında %5,7 arttı
11 Mar

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ocak ayında %1,4 arttı
03 Mar

ABD’nin sıcak sac ithalatı Ocak ayında %4,2 arttı
16 Şub

ABD’nin sıcak sac ihracatı Aralık ayında %12,6 düştü