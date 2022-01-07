ABD’nin sıcak sac ithalatı Kasım ayında %7,7 düştü

Cuma, 07 Ocak 2022 09:14:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %7,7 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %287,6 artışla 423.555 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 437,4 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 65,3 milyon $’a kıyasla 398,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 211.577 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 56.347 mt’a kıyasla 160.294 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 93.913 mt ile Meksika, 51.359 mt ile Japonya, 29.883 mt ile Hollanda ve 26.445 mt ile Türkiye takip etti.