﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak sac ithalatı Ekim ayında %13,2 arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 09:15:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %13,2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %286,9 artışla 451.760 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 344,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 63,4 milyon $’a kıyasla 428,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 258.418 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 65.051 mt’a kıyasla 204.344 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 61.926 mt ile Meksika, 60.031 mt ile Türkiye, 49.942 mt ile Güney Kore ve 19.179 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18 Kas

ABD’nin rulo levha ihracatı Eylül ayında %3,2 arttı
15 Kas

ABD’nin sıcak sac ihracatı Eylül ayında %15,4 düştü
10 Kas

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Eylül ayında yıllık artış gösterdi
10 Kas

ABD’nin çelik ihracatı Eylül ayında %4,2 düştü
08 Kas

ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül ayında %26,5 arttı