ABD’nin sıcak sac ithalatı Ekim ayında %13,2 arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 09:15:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %13,2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %286,9 artışla 451.760 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 344,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 63,4 milyon $’a kıyasla 428,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 258.418 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 65.051 mt’a kıyasla 204.344 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 61.926 mt ile Meksika, 60.031 mt ile Türkiye, 49.942 mt ile Güney Kore ve 19.179 mt ile Japonya takip etti.