ABD’nin sıcak sac ithalatı Aralık ayında %37,7 düştü

Perşembe, 03 Şubat 2022 09:07:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %37,7 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %77,9 artışla 263.869 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 398,3 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 94,3 milyon $’a kıyasla 378,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 160.294 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 86.762 mt’a kıyasla 117.773 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 63.367 mt ile Meksika, 17.242 mt ile Vietnam, 10.845 mt ile Japonya ve 9.433 mt ile Hollanda takip etti.