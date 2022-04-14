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ABD’nin sıcak sac ihracatı Şubat ayında %16,6 arttı

Perşembe, 14 Nisan 2022 09:10:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %16,6 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %40,4 artışla 71.033 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 52,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 47,5 milyon $’a kıyasla 62,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 37.252 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 36.260 mt’a kıyasla 46.758 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 23.719 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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