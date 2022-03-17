ABD’nin sıcak sac ihracatı Ocak ayında %4,2 arttı

Perşembe, 17 Mart 2022 09:12:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %4,2 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %32,2 artışla 60.938 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 50,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 40,5 milyon $’a kıyasla 52,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 38.616 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 30.796 mt’a kıyasla 37.252 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 23.291 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.