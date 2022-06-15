ABD’nin sıcak sac ihracatı Nisan ayında %13,7 düştü

Çarşamba, 15 Haziran 2022 09:12:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %13,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %10,9 artışla 58.059 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 63 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 49,3 milyon $’a kıyasla 54,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 39.261 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 33.069 mt’a kıyasla 34.401 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 23.359 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.