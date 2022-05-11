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ABD’nin sıcak sac ihracatı Mart ayında %5,3 düştü

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 11:10:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %5,3 düşüş fakat geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %18,7 artışla 91.382 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 62,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 52,6 milyon $’a kıyasla 63 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 23.719 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 39.466 mt’a kıyasla 39.262 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 27.425 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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