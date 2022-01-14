ABD’nin sıcak sac ihracatı Kasım ayında %11,4 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 09:14:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %11,4 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %11,7 artışla 66.958 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 53,8 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 46,5 milyon $’a kıyasla 57,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 37.922 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 48.280 mt’a kıyasla 40.250 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 25.967 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.