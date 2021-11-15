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ABD’nin sıcak sac ihracatı Eylül ayında %15,4 düştü

Pazartesi, 15 Kasım 2021 09:13:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %15,4 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %0,1 düşüşle 60.214 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 64,1 milyon $’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 46,3 milyon $’a kıyasla 54,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 45.437 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 40.140 mt’a kıyasla 39.440 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 20.515 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  sıcak haddelenmiş  çelik üretimi  Kuzey Amerika  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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