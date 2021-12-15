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ABD’nin sıcak sac ihracatı Ekim ayında %0,2 düştü

Çarşamba, 15 Aralık 2021 09:12:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %0,2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %32,9 düşüşle 60.113 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 54,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 63,7 milyon $’a kıyasla 53,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 39.440 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 75.145 mt’a kıyasla 37.922 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 21.637 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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