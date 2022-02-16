ABD’nin sıcak sac ihracatı Aralık ayında %12,6 düştü

Çarşamba, 16 Şubat 2022 09:06:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %12,6 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %2,7 düşüşle 58.493 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 57,4 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 46,7 milyon $’a kıyasla 50,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 40.250 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 43.153 mt’a kıyasla 38.616 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 19.383 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.