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ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık ayında %19,5 arttı

Cuma, 19 Şubat 2021 10:13:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Aralık ayında ABD’nin rulo levha ihracatı Kasım ayına kıyasla %19,5 düşüş ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,9 artışla 38.086 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 29,4 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 27,9 milyon $’a kıyasla 29,9 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD en fazla rulo levha ihracatını, Kasım ayında yaptığı 38.537 mt ve önceki yıl Aralık ayında yaptığı 25.848 mt’a kıyasla, 28.017 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 8.824 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.

 


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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