ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ağustos ayında %2,7 arttı

Salı, 05 Ekim 2021 09:22:20 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %2,7 artış ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %5,1 düşüşle 84.816 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 65,9 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 39,3 milyon $’a kıyasla 69,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 31.176 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 24.074 mt’a kıyasla 34.244 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 28.732 mt ile Türkiye, 13.846 mt ile Cezayir, 5.151 mt ile Kanada ve 2.478 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.