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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Eylül ayında %25,7 düştü

Pazartesi, 31 Ekim 2022 09:03:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %25,7 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %22,2 düşüşle 222.628 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 320 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 323,7 milyon $’a kıyasla 238,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 79.176 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 23.511 mt’a kıyasla 73.178 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 23.953 mt ile Güney Kore, 17.195 mt ile Vietnam, 14.388 mt ile Meksika ve 4.979 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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