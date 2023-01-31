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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında %25,6 arttı

Salı, 31 Ocak 2023 09:44:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %25,6 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %43,6 düşüşle 174.121 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 188,1 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 485,2 milyon $’a kıyasla 219,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 71.699 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 69.721 mt’a kıyasla 64.363 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 18.453 mt ile Güney Kore, 18.353 mt ile Meksika, 17.757 mt ile Brezilya ve 12.135 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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