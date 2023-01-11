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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Kasım ayında %10 arttı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 09:09:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %10 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %0,6 düşüşle 103.769 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 137,4 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 127 milyon $’a kıyasla 149,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 46.604 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 56.232 mt’a kıyasla 54.840 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 47.018 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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