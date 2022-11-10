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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Eylül ayında %8,3 düştü

Perşembe, 10 Kasım 2022 09:09:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %8,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,3 artışla 99.346 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 156,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 117,3 milyon $’a kıyasla 143 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 53.268 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 50.859 mt’a kıyasla 49.331 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 48.763 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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