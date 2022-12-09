ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ekim ayında %5 azaldı

Cuma, 09 Aralık 2022 09:09:05 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,1 artışla 94.330 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 143 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 110,6 milyon $’a kıyasla 137,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 48.763 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 45.023 mt’a kıyasla 46.605 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 45.817 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.