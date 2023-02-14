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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Aralık ayında %25,2 düştü

Salı, 14 Şubat 2023 09:29:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %25,2 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %16,5 düşüşle 92.975 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 149,7 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 117,7 milyon $’a kıyasla 110,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 54.840 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 45.692 mt’a kıyasla 43.846 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 32.155 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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