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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ağustos ayında %15,5 arttı

Pazartesi, 10 Ekim 2022 09:08:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %15,5 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %13,4 artışla 108.314 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 135,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 115,1 milyon $’a kıyasla 156,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 48.180 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 51.997 mt’a kıyasla 53.389 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 53.268 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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