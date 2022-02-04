ABD’li şirketler Kuzey Appalachia’daki hidrojen merkezi için iş birliği yapıyor

Cuma, 04 Şubat 2022 17:25:22 (GMT+3) | İstanbul

US Steel bir açıklama yaparak EQT Corporation, Equinor, GE Gas Power, Marathon Petroleum, Mitsubishi Power ve Shell Polymers ile birlikte ABD’nin Kuzey Appalachian Bölgesi’ndeki sanayi merkezinin karbondan arındırılmasında önemli bir rol oynayacak yeni bir iş birliği yaptığını belirtti.

Açıklamaya göre iş birliği Ohio, Pennsylvania ve Batı Virginia’da sürdürülebilir enerji ve üretim sistemleri için ulusal bir model olabilecek düşük karbonlu ve hidrojenli bir sanayi merkezi için ortak bir vizyon üzerinde çalışacak. Bu sanayi merkezinin ve bununla bağlantılı altyapının etkin bir şekilde uygulanması binlerce kişiye istihdam yaratabilir, mevcut istihdamı koruyabilir ve karbon salımını büyük ölçüde azaltabilir.

Söz konusu merkez; karbon yakalama, kullanımı ve depolaması ile hidrojen üretimi ve kullanımına odaklanacak.