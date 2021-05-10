ABD’li çelik kullanıcıları yerel talebi karşılamak için Biden’dan 232. Madde vergilerini kaldırmasını istedi

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 17:49:56 (GMT+3) | İstanbul

30.000’den fazla ABD’li imalat şirketini ve bir milyondan fazla Amerikalı işçiyi temsil eden Amerikan Metal İmalatçıları ve Kullanıcıları Koalisyonu (CAMMU), Amerikan Ticaret Birliği Ulusal Dış Ticaret Konseyi ve çelik ile alüminyum kullanan ABD şirketlerini temsil eden diğer gruplar, ülkede benzeri görülmemiş bir çelik arzı sıkıntısı yaşanırken yerel talebi karşılayabilmek için Başkan Joe Biden’a, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerinin kaldırılmasını talep ettikleri bir mektup gönderdi.

Mektupta, ülkenin ekonomiyi ilerletmek ve pandemiden kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek için çelik sektörüne bel bağladığı bir dönemde, halihazırda bulunabilen ve küresel olarak fiyatlandırılan çelik ile alüminyum ürünlerde tarihsel seviyede arz sıkıntıları olduğu belirtildi. ABD’deki üreticilerin büyük çoğunluğu yalnızca yerel olarak üretilen çelik ve alüminyumu kullanırken, bu hammaddelerin eksikliği nedeniyle operasyonlarda büyük aksaklıklarla karşılaşıyorlar.

Mektupta ayrıca, hükümet bir altyapı tasarısıyla ilerlerse vergilerin kaldırılmamasının yerel çelik ve alüminyum tedariki üzerinde daha fazla baskı yaratacağı ve inşaatlarda gecikmelere neden olacağı belirtildi. Bu tablonun ise istihdamı riske atarak mevcut durumu daha da kötüleşeceği belirtildi.

Koalisyon, ABD’deki yüksek çelik ve alüminyum fiyatları nedeniyle ABD’li üreticilerin ürünlerinin yurt dışındaki üreticilerle rekabet edemeyeceğine dikkat çekti. Amerikalı üreticiler bazı ürünlere Avrupalı ​​rakiplerine kıyasla %40 daha fazla ödeme yapıyor. Çelik kullanıcıları isteklerini, “Sayın Başkan, güçlü ve gelişen bir çelik ile alüminyum sektörünü destekliyoruz, ancak bugün üreticiler talebi karşılayamıyor ve vergiler yalnızca ABD’deki üreticilerin ödemesi gereken bir ücret yaratıyor. Ulusal güvenlik kaygıları altında müttefiklerimize uygulanan 232. Madde çelik ve alüminyum vergilerini kaldırma yetkisine sahipsiniz. Şirketlerimizin, müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacıyla Amerika’da üretime devam edebilmesi için bunu olabildiğince çabuk yapmanızı istiyoruz,” şeklinde ifade etti.