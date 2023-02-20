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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe azaldı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 09:12:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 17 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 760 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 151 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet düşüşle 607 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 115 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşerek 248 adet seviyesine indi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 28 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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