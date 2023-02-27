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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşüş gösterdi

Pazartesi, 27 Şubat 2023 09:12:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 24 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet düşüşle 753 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişmeyerek 151 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet düşüşle 600 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 103 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı dört adet düşerek 244 adet seviyesine indi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 20 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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