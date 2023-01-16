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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 16 Ocak 2023 09:14:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 13 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 775 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşüşle 150 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise beş adet artışla 623 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 174 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 38 adet artarak 227 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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