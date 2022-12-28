ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da düştü

Çarşamba, 28 Aralık 2022 10:44:20 (GMT+3) | İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 779 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 155 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artışla 622 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 193 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 103 adet düşerek 96 adet seviyesine indi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 37 adet düşüş kaydetmiş oldu.