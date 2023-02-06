ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 06 Şubat 2023 09:13:37 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 3 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 12 adet düşüşle 759 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşüşle 158 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise 10 adet düşüşle 599 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 146 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 249 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetmiş oldu.