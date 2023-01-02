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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada’da haftalık düştü

Pazartesi, 02 Ocak 2023 11:01:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 31 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 779 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 156 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise bir adet düşüşle 621 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 193 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 12 adet düşerek 84 adet seviyesine indi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla altı adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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