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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 30 Ocak 2023 09:10:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 27 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 771 adet seviyesinde sabit kaldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet artışla 160 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise dört adet düşüşle 609 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 161 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı altı adet artarak 247 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 30 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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