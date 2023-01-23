ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 23 Ocak 2023 09:22:59 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 20 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı dört adet düşerek 771 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı altı adet artışla 156 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise 10 adet düşüşle 613 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 167 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 14 adet artarak 241 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet artış kaydetmiş oldu.