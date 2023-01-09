ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 09 Ocak 2023 09:48:16 (GMT+3) | İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 6 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet düşerek 772 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet düşüşle 152 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise üç adet düşüşle 618 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 184 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 105 adet artarak 189 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 48 adet artış kaydetmiş oldu.