ABD’de Ekim ayında izin verilen konut sayısı artarken, inşası başlatılan konut sayısı düştü ve bitirilen konut sayısı değişmedi

Perşembe, 18 Kasım 2021 09:18:09 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Ekim ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Ekim ayı verileri eklendiğinde, ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.650.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Eylül ayı satış rakamlarının %4, 1.595.000 adet olan 2020 yılı Ekim ayı rakamlarının ise %3,4 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.069.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Eylül ayı sonuçlarının %2,7 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise Ekim ayında 528.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması, Ekim ayında, 1.520.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %0,7 altında ve 2020 yılı Ekim ayı rakamının %0,4 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması, revize edilmiş Eylül ayı rakamına kıyasla %3,9 düşüşle 1.039.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 470.000 adet seviyesinde yer aldı.

Ekim ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.242.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Eylül ayı tahminlerine kıyasla neredeyse değişim göstermezken, 2020 yılı Ekim ayı rakamının %8,4 altında bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 929.000 adet olurken, bu rakam, revize edilmiş Eylül ayı rakamının %1,7 altında yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 302.000 adet seviyesinde kaydedildi.