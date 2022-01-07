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ABD-AB arasındaki vergi anlaşması nedeniyle İngiltere çelik sektörünün ABD’ye ihracatı düşecek

Cuma, 07 Ocak 2022 14:34:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Guardian’ın yayımladığı bir rapora göre ABD ve AB arasında 232. Madde vergilerine yönelik yapılan ve 1 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olan anlaşmayla Avrupalı çelik üreticilerinin %25’lik bir fiyat avantajına sahip olması sonucu, İngiltere’nin ABD’ye çelik ihracatı azalacak. İngiltere, ABD ile arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığından 232. Madde vergilerine tabi olmaya devam edecek, bu da ülkenin ihracat konumuna zarar verecek.

İngiltere, ABD ile vergiler hakkında Ocak ayı için görüşme planladı, ancak kaynaklar anlaşmaya hızlı bir şekilde varılamayacağını düşünüyor. Bazı kaynaklar bunu Brexit’e bağlarken, diğerleri Brexit’in bu durumla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İngiltere ABD ile bir anlaşmaya varılana kadar ekonomik çıkarlarını korumak için misilleme vergileri gibi önlemleri uygulamaya devam edecek.

Ticaret birliği UK Steel’in Genel Müdürü Gareth Stace, Guardian’a verdiği bir demeçte, “ABD’nin, İngiltere ile hızlı bir anlaşmaya varmadan, vergilerini hafifletmeye başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu durum ihracattaki pozisyonumuzu daha da kötüleştirecek. Hükümetin bir anlaşma sağlanması ve İngiliz çelik üreticilerinin ABD’ye çelik satışı yapabilmesi için sınırlarını zorlaması gerekiyor,” dedi.


Etiketler: Section 232  Avrupa  İngiltere  |  benzer haberler »


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